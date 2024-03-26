Алекс Гальченюк оценил игру СКА во втором раунде Кубка Гагарина

Нападающий СКА Алекс Гальченюк считает, что армейская команда не реализовала свой высокий потенциал в этом сезоне.

— Конечно. Задача была — выиграть Кубок Гагарина. Поэтому и больно. Рано выбыли из розыгрыша. Но это хоккей.

— Армейцы играли в чемпионате лучше, чем в плей-офф? Или это несравнимые турниры?

— Да сейчас можно говорить что угодно, тыкать пальцем во что угодно, искать причины. У нас дружная команда. Все верили в друг друга. Извлечем уроки из этой неудачи, будем двигаться дальше.

— Общее впечатление от выступления СКА какое?

— Трудно сказать. Надо сесть и все проанализировать. Сейчас внутри больно. Но надо эту боль пережить. Идти вперед с новыми эмоциями, понять, что изменить, что добавить, и двигаться дальше, — цитирует Гальченюка «РБ Спорт».