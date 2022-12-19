«Наш Влад Мартинес». Роман Ротенберг сравнил игру вратаря СКА и голкипера Аргентины

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1).

— Важная победа для нас. Было важно после перерыва вернуться и победить. Понимали, что будет непросто — давно не играли. Провели хороший сбор, подготовились, но тренировки — это одно, а игра — другое. Тяжело вошли в матч после нагрузок. Надо отдать должное ребятам — они проявили характер, забили хорошие голы. Добавили по ходу игры — в скорости, в желании, в энергии. Огромная благодарность команде и болельщикам, которые дали нам эту энергию. Всегда замечательно играть при полных трибунах — мы это ценим. Ждем всех на следующей игре. Готовимся к ней.

— Вы добавляли по ходу матча, но в концовке второго периода заработали удаление и пропустили за двадцать три секунды до перерыва. О чем это говорит? Какие выводы сделали?

— Была индивидуальная ошибка при игре в меньшинстве — мы ее разберем. Игра складывается из деталей. Да, допустили ошибку. Мы обсудили это после второго периода — состоялся серьезный разговор с командой. Ребята — молодцы, отреагировали и в третьем периоде сыграли в наш хоккей, практически не дали шансов сопернику. Надо отметить всех, кто ловил шайбу на себя в меньшинстве. В большинстве мы забили. Сегодня здорово сыграл Влад Подъяпольский. Видимо, воодушевился вчерашней игрой Эмилиано Мартинеса — вратаря сборной Аргентины. Сыграл в его стиле — агрессивно, замечательно. Это нам и нужно — брать на себя ответственность. Наш Влад Мартинес — просто красавец сегодня. Будем делать все возможное, чтобы он играл на таком уровне. Поможем ему всей командой, чтобы никто не бросал по нашим воротам.

— Во время паузы вы по рекомендации Владимира Владимировича Юрзинова сыграли в бенди. Расскажите, пожалуйста, как это восприняли ребята. В чем основная польза игры в хоккей на свежем воздухе?

— Обсуждали с Владимиром Владимировичем наш цикл подготовки, тренировочный процесс. Мы и год назад, когда была возможность, играли на улице. У нас построен замечательный открытый каток с искусственным льдом. Покрытие в отличном состоянии. Мне бы хотелось, чтобы такие открытые катки были везде. Это дает возможность любому прийти в удобное время и отрабатывать свое мастерство, катание. Важно, чтобы у всех была возможность кататься. Когда у нас есть возможность, мы всегда играем на улице. Это важно с точки зрения подготовки — поднимает эмоциональный фон. Плюс идет максимальное потребление кислорода. Поднимаются показатели МПК у команды — когда ребята возвращаются к тренировкам внутри помещения, им легче дышится. Они показывают другие скорости, другое восстановление. В первую очередь, мы подняли эмоциональный фон и провели хорошие сборы. Было важно перенести это на игру. Первый матч после сборов всегда дается тяжело. Мы это прекрасно понимали, поэтому работали по нарастающей. Так же продолжим и дальше. Нам есть над чем работать. Будем добавлять во всех деталях.