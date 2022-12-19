Главный тренер «Витязя» назвал ключевой момент матча против СКА
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).
— Два периода были хорошими по голевым моментам в нашем исполнении. У нас было больше голевых моментов, чем у соперника, но мы не смогли реализовать то, что создали. А в третьем периоде в простейшей ситуации, если мягко выразиться, «подарили» сопернику третий гол. Допустили такую простую ошибку, владея шайбой, а соперник смог ей воспользоваться. В принципе, это говорит о классе команды. Такие вещи соперник не прощает.
— Не было желания в большинстве в концовке снять вратаря и сыграть «шесть на четыре»? Или уже не было смысла?
— Смысла уже не видели. Вы сами ответили на вопрос.
— Перерыв в чемпионате сказался на игровом тонусе команды?
— Все в равных условиях. Может быть, игровые ритмы и были нарушены, но сейчас все команды в одинаковом состоянии. Может быть, что-то и подзабыли, что-то подсбилось. Но повторюсь, что игра команды в двух периодах нас устроила. Если бы не эти детские ошибки, можно было бы ждать совсем другого результата.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|42
|34
|8
|71
|2
|Локомотив
|41
|25
|16
|56
|3
|ЦСКА
|39
|25
|14
|55
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|41
|18
|23
|44
|8
|Динамо Мн
|41
|17
|24
|42
|9
|Северсталь
|40
|14
|26
|38
|10
|Куньлунь
|42
|14
|28
|32
|11
|Сочи
|39
|5
|34
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|40
|28
|12
|59
|2
|Металлург
|40
|25
|15
|54
|3
|Сибирь
|43
|24
|19
|51
|4
|Адмирал
|41
|23
|18
|51
|5
|Сал. Юлаев
|40
|21
|19
|50
|6
|Авангард
|40
|22
|18
|48
|7
|Ак Барс
|40
|19
|21
|45
|8
|Барыс
|41
|18
|23
|39
|9
|Амур
|39
|16
|23
|38
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|40
|17
|23
|35
|20.12
|19:30
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Динамо М – Спартак
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