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19 декабря, 23:08

Главный тренер «Витязя» назвал ключевой момент матча против СКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

— Два периода были хорошими по голевым моментам в нашем исполнении. У нас было больше голевых моментов, чем у соперника, но мы не смогли реализовать то, что создали. А в третьем периоде в простейшей ситуации, если мягко выразиться, «подарили» сопернику третий гол. Допустили такую простую ошибку, владея шайбой, а соперник смог ей воспользоваться. В принципе, это говорит о классе команды. Такие вещи соперник не прощает.

— Не было желания в большинстве в концовке снять вратаря и сыграть «шесть на четыре»? Или уже не было смысла?

— Смысла уже не видели. Вы сами ответили на вопрос.

— Перерыв в чемпионате сказался на игровом тонусе команды?

— Все в равных условиях. Может быть, игровые ритмы и были нарушены, но сейчас все команды в одинаковом состоянии. Может быть, что-то и подзабыли, что-то подсбилось. Но повторюсь, что игра команды в двух периодах нас устроила. Если бы не эти детские ошибки, можно было бы ждать совсем другого результата.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-vitiaz-priess-konfierientsiia-8/
ХК Витязь
ХК СКА
Вячеслав Буцаев
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