Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

19 декабря, 23:38

СКА обсуждал возможность проведения матчей на стадионе «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что петербургский клуб обсуждал возможность проведения матчей регулярного чемпионата КХЛ против московских ЦСКА и «Спартака» на стадионе футбольного клуба «Зенит».

— Впереди матчи против ЦСКА и «Спартака». Рассматривали возможность сыграть их на «Газпром Арене»?

— Мы это обсуждали, думали, но к этому нужно очень серьезно готовиться. Это как минимум год подготовки со всеми вытекающими. Нужно собрать полные трибуны, обеспечить качество льда. Это огромная работа по организации. Надеюсь, через год получится сыграть на «Газпром Арене». Когда мы проводили такие матчи, они становились замечательным событием. Большая благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру, который позволил нам организовать эти мероприятия, когда мы поставили рекорды посещаемости. Конечно, хотим сыграть там еще раз, но нужно очень хорошо подготовиться. Так же как нужно хорошо готовить команду к сезону. Сейчас у нас не было достаточного времени, чтобы организовать эти мероприятия на самом высоком уровне. Мы не можем провести их хуже, чем проводили раньше. Можем делать только лучше. Поэтому не стали рисковать.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-vitiaz-priess-konfierientsiia-8/
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
0
Читайте также
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Путин заявил о подготовке летчиков Белоруссии для самолетов с ядерным оружием
Лавров заявил об участии РФ в расследовании теракта в ЦАР
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наш Влад Мартинес». Роман Ротенберг сравнил игру вратаря СКА и голкипера Аргентины

В СКА рассказали, как Мичков отнесся к аренде в «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 42 34 8 71
2 Локомотив 41 25 16 56
3 ЦСКА 39 25 14 55
4 Торпедо 40 24 16 51
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 41 18 23 44
8 Динамо Мн 41 17 24 42
9 Северсталь 40 14 26 38
10 Куньлунь 42 14 28 32
11 Сочи 39 5 34 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 40 28 12 59
2 Металлург 40 25 15 54
3 Сибирь 43 24 19 51
4 Адмирал 41 23 18 51
5 Сал. Юлаев 40 21 19 50
6 Авангард 40 22 18 48
7 Ак Барс 40 19 21 45
8 Барыс 41 18 23 39
9 Амур 39 16 23 38
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 40 17 23 35
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
20.12 19:30
Динамо М – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости