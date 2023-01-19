Ротенберг — о матче с «Северсталью»: «Игра уровня Кубка Гагарина. Ребята сыграли самоотверженно, проявили характер»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:1 Б).
«Хорошая боевая игра. Отличная атмосфера на трибунах, ведь Череповец — хоккейный город. Мы знали, что будет тяжело — соперник стремится в плей-офф. Игра уровня Кубка Гагарина. Мы тоже внесли изменения в состав — формируем его для плей-офф. Ребята — молодцы, сыграли самоотверженно, проявили характер. Это командная победа. Конечно, нам надо больше забивать — создаем много моментов. В этом нам нужно добавить. Будем тренировать это, отрабатывать. Надо стараться сыграть похитрее, закрывать вратаря. В то же время нужно отметить отличную игру Шугаева. В целом, «Северсталь» выглядела здорово. Очень важная для нас победа», — приводит пресс-служба клуба слова Ротенберга.
СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 54 играх. «Северсталь» идет на 9-й позиции (52 очка в 53 матчах).
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|20.01
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Сибирь – Металлург
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