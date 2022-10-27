Мартемьянов: «Кудако не играл второй и третий период не из-за травмы. Игровые качества не позволили ему продолжить матч»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3).
«После 0:6 ожидали, что «Барыс» сыграет очень активно, но не настолько. Немного ошеломило это, мы были не готовы. Возможно, недооценка, мало борьбы выигрывали. Потом поговорили парни включились на полную мощность.
Голы в меньшинстве — это больше стремление нападающих, чем наигранные моменты на тренировках. Они используют фактор неожиданности, у Короткова было сегодня несколько моментов. Молодцы парни.
Меня очень волнуют необязательные удаления. Эмоции свои надо ради команды держать внутри, контролировать их.
Кудако не играл второй и третий период не из-за травмы. Игровые качества не позволили ему продолжить матч.
Бек в равных составах играет с теми, кто у нас есть. У нас больше игроков не ожидается. Считаем, что этот вариант неплохой. Тейлор — ключевой игрок нашего большинства. В большинстве у нас есть вариативность, нюансы меняются.
Счет 4:3 абсолютно нормальный для публики. Камбэки, заворачиваем, всем нравится, все в восторге. У меня, правда, сердце выскакивает! Но главное, что выигрываем.
Никита Шашков с «Северсталью» точно не сыграет. Улучшения по здоровью есть, но небольшие. Не будем форсировать его возвращение», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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