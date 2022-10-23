Разин — о поражении от «Авангарда»: «Счастье было рядом, унесло его снарядом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал матча против «Авангарда» (3:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Как говорится, счастье было рядом, унесло его снарядом. Буше мне сказал: «С днём рождения Андрей Владимирович, но очки будут наши». Позитив от голов в большинстве есть, но надо было и «пять на три» забивать. В хоккее есть закон, что если не забиваешь в такой ситуации, то очень редко выигрываешь матч», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

«Северсталь» проиграла третий матч подряд и занимает девятое место на Западе, 22 очка в 22 играх.