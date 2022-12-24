Разин о победе над минским «Динамо»: «Можно сказать, что играли за четыре очка»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:0).

«Все понимали важность игры. Прямой конкурент. Можно сказать, что играли за четыре очка. Ребята молодцы. Забили хорошие голы в большинстве. Третий период выстояли, было много меньшинства. Переловили шайбы на себя. Порадовали болельщиков. Всем спасибо», — цитирует тренера сайт череповчан.

Это поражение стало для минской команды пятым подряд в КХЛ.