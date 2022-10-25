Нападающий «Автомобилиста» Кормье дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод встречи регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Автомобилистом» (2:5).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Автомобилиста» Патриса Кормье наказание по п.1.1.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Блокировка»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.