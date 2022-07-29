Олег Леонтьев: «Пока не буду афишировать, но мы практически подписали одного отличного защитника»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев дал комментарий по итогам контрольного матча против «Салавата Юлаева» (4:3).
«Конечно, когда побеждает команда на любом уровне, будь это товарищеский матч или официальная игра — это всегда приятно, добавляет эмоций, добавляет уверенности ребятам. Первые матчи всегда сумбурные, немножко эмоциональные, что-то получается, что-то нет.
Сегодня игра понравилась в том плане, что у ребят было огромное желание, мы проверяли своих новичков, соперник — своих. Эти игры позволяют сделать определенный выбор. Тони Камара неплохо сегодня себя проявил. Хотя, ему приходится тяжеловато, немного другой уровень хоккея, ему нужно привыкнуть, поэтому ему нужно было быть сегодня в игре. Знаем его силу, знаем, как он провел прошлый сезон, знаю, на что мы можем рассчитывать. Он должен добавить нам агрессии и голевых очков. По тренировкам видно, что он профессионал. Я доволен этим приобретением.
Пока я не буду афишировать, но сегодня мы практически подписали одного отличного защитника, плюс у нас идет процесс переговоров с еще одним топовым игроком обороны. Надеюсь, подписав этих двух иностранных ребят, мы закроем брешь в связи с отъездом Лукаша Клока и Рональда Кнота», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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