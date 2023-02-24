Главный тренер «Нефтехимика»: «До конца держал в напряжении — кто же завоюет эту единственную путевку с восьмого места Востока?»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (7:0) поздравил команду с выходом в плей-офф.

— Невероятный чемпионат, интереснейший! До конца держал в напряжении — кто же завоюет эту единственную путевку с восьмого места Востока? Мы верили, мы сражались, даже несмотря на то, что старт у нас был неудачным — 10 поражений подряд. Я думаю, что мало кто верил в нас, но мы верили! Мы карабкались, мы сражались, и мы доказали, что можем выйти из этой ситуации с высокоподнятой головой. Я горжусь ребятами! Это было непросто, но мы это сделали! Я всех поздравляю! Мы совершили подвиг, а парни — красавцы! Всех победой! Сегодня была полная арена, было очень приятно! Все вместе мы получили много эмоций. Хорошая концовочка чемпионата. Сейчас немного отдохнем и будем готовится к плей-офф. Я думаю, там мы немного пошумим.

По сегодняшней игре. Начало было тяжеловатым. Команда была несколько зажата. Потом, после первого гола, мы раскрепостились и все пошло, как надо. Играли строго. Тихомиров держал нас в игре. Отдельная благодарность ему, что выручил в тяжелые моменты, особенно в первом периоде. Неплохо заработало большинство. Надеюсь, оно так и продолжится в плей-офф. Наши правильные действия сегодня привели к положительному результату.

— В первом раунде Кубка Гагарина команде играть с «Ак Барсом». Есть понимание как готовиться?

— Конечно есть, ведь мы уже выходили в плей-офф. Там будет другой хоккей, другая ответственность, другая цена ошибки. К этому готовимся.

— «Трактор» сегодня начал матч раньше. Вы, выходя на игру, знали, как они играют?

— Да, они начали на два часа раньше, и мы уже знали, как играет наш конкурент. Повлияло ли это на мотивацию? Абсолютно никак. В таблицу мы, конечно, смотрим, но фокусируемся на своих играх.

— Какие задачи вы ставите на плей-офф?

— Пройти первый раунд — эта задача стоит, а там уже видно будет. Я не буду лукавить и говорить, что у нас цель выиграть Кубок Гагарина. Мы ставим реальные цели.