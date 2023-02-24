Главный тренер «Нефтехимика»: «До конца держал в напряжении — кто же завоюет эту единственную путевку с восьмого места Востока?»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (7:0) поздравил команду с выходом в плей-офф.
— Невероятный чемпионат, интереснейший! До конца держал в напряжении — кто же завоюет эту единственную путевку с восьмого места Востока? Мы верили, мы сражались, даже несмотря на то, что старт у нас был неудачным — 10 поражений подряд. Я думаю, что мало кто верил в нас, но мы верили! Мы карабкались, мы сражались, и мы доказали, что можем выйти из этой ситуации с высокоподнятой головой. Я горжусь ребятами! Это было непросто, но мы это сделали! Я всех поздравляю! Мы совершили подвиг, а парни — красавцы! Всех победой! Сегодня была полная арена, было очень приятно! Все вместе мы получили много эмоций. Хорошая концовочка чемпионата. Сейчас немного отдохнем и будем готовится к плей-офф. Я думаю, там мы немного пошумим.
По сегодняшней игре. Начало было тяжеловатым. Команда была несколько зажата. Потом, после первого гола, мы раскрепостились и все пошло, как надо. Играли строго. Тихомиров держал нас в игре. Отдельная благодарность ему, что выручил в тяжелые моменты, особенно в первом периоде. Неплохо заработало большинство. Надеюсь, оно так и продолжится в плей-офф. Наши правильные действия сегодня привели к положительному результату.
— В первом раунде Кубка Гагарина команде играть с «Ак Барсом». Есть понимание как готовиться?
— Конечно есть, ведь мы уже выходили в плей-офф. Там будет другой хоккей, другая ответственность, другая цена ошибки. К этому готовимся.
— «Трактор» сегодня начал матч раньше. Вы, выходя на игру, знали, как они играют?
— Да, они начали на два часа раньше, и мы уже знали, как играет наш конкурент. Повлияло ли это на мотивацию? Абсолютно никак. В таблицу мы, конечно, смотрим, но фокусируемся на своих играх.
— Какие задачи вы ставите на плей-офф?
— Пройти первый раунд — эта задача стоит, а там уже видно будет. Я не буду лукавить и говорить, что у нас цель выиграть Кубок Гагарина. Мы ставим реальные цели.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|67
|43
|24
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|67
|42
|25
|90
|5
|Динамо М
|67
|37
|30
|85
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|67
|30
|37
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|67
|21
|46
|49
|11
|Сочи
|67
|10
|57
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|67
|40
|27
|89
|2
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|3
|Сал. Юлаев
|67
|37
|30
|84
|4
|Сибирь
|67
|38
|29
|83
|5
|Металлург
|67
|35
|32
|82
|6
|Автомобилист
|67
|36
|31
|81
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|67
|30
|37
|70
|10
|Амур
|67
|29
|38
|67
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|25.02
|10:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|25.02
|17:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -