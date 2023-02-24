Каменев: «Когда заведен и проигрываешь — всегда хочется что-то поменять»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев отметился дублем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Динамо» (5:4 ОТ).

— До этого у нас было две игры, где мы забивали много шайб. Я думаю, в первом периоде мы были немного не готовы, но знали как будет играть «Динамо». После тех матчей, когда много голов и легко они давались — нужно было перестроиться. В первом периоде было много ошибок, но потом уже начали исправляться. Молодцы, что сравняли за три секунды до конца, не бросили играть.

— Согласны, что драка с вашим участием повлияла на команду?

— Иногда такие стычки могут переломить ход встречи. Сегодня это получилось. Считаю, что поступил правильно. Немного подрался, чтобы завести команду при счете 1:3. Соперник некрасиво поступил, после свистка ткнул клюшкой. Я не стал сдерживаться.

— Держали в уме, что драка может помочь? Наверное, можно было сдержаться...

— Можно было, но когда заведен и проигрываешь — всегда хочется что-то поменять, сделать силовой прием и так далее.

— В следующем матче будет репетиция плей-офф с «Северсталью»?

— Карты путать никто не будет. Пока не знаем какой состав будет играть, это решит тренерский штаб. Думаю, нужно просто играть также, как все эти прошедшие игры. Это работящая команда, всегда выкладываются, много шайб ловят на себя, хорошее большинство — все это разберем.