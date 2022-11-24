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Сегодня, 22:21

Кудашов: «При игре 5 на 5 вроде бы владели преимуществом, но большое удаление подломало все»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Здесь комментировать особо нечего. Большое удаление сломало сегодняшнюю игру. При игре 5 на 5 вроде бы владели преимуществом, но вот это вот удаление подломало все...

— Первый и второй гол забили как под копирку — после отскока от борта на пятак. Это заготовка?

— Нет, просто отскок такой был.

Алексей Кудашов
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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