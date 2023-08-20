Никитин — о победе над «Авангардом»: «На предсезонке мы чередуем хорошие матчи с плохими»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Авангардом» (5:1) на предсезонном турнире Кубок Блинова.

— Приятная атмосфера на стадионе. Перед игрой сказали ребятам, что надо наслаждаться такими моментами. Приятно, что победили. Забили хорошие голы. Все звенья внесли свой вклад.

— Насколько довольны игрой «Локомотива» в плане готовности к сезону? С трибун игра смотрелась целостно.

— Я согласен, но не сказал бы, что так прошла вся игра. Воплотилось то, что мы тренировали. На предсезонке мы чередуем хорошие матчи с плохими. Не по результату, а по качеству игры. Работы много. Сегодня игра пошла в актив, но завтра уже следующий соперник.

— Как оцените вклад вратаря Ивана Бочарова?

— Он сделал свою часть работы. Дал шанс команде выиграть. Ванька — не исключение, как и любой вратарь, который дает шансы на победу или не дает. Все звенья выполняли свои обязанности.