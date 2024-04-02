Кудашов — об итогах сезона: «Все сказанное — не оправдание»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги сезона-2023/24.

— Сезон правильно охарактеризовать как собранный из двух частей — регулярный чемпионат и плей-офф. Что касается регулярного чемпионата, я думаю вопросов нет, команда выступила больше, чем успешно и прошла весь чемпионат. были выполнены основные задачи — как подготовка к плей-офф, так и формирование команды.

Вторая часть — это плей-офф, она закончилась не так, как хотелось. Что касается «Динамо» Минск: команда сильная, несмотря на то, что она заняла восьмое место. Мы знаем причины, по которым она не набрала очков — это участие игроков за сборную Белоруссии и травмированные игроки, если бы этого не было, команда вполне могла занять лидирующие строчки в таблице. Была крепкая серия, во время которой мы хорошо перестроились и нормально выиграли. К сожалению, в этой серии не обошлось у нас без неприятностей — Седрику Пакетту в конце серии шайба попала в перелом, вчера он прооперировался и на три месяца у нас выбыл, и Никита Гусев повредил грудные мышцы. Эти две потери в дальнейшем сказались. Серия с «Трактором», и все сказанное не оправдание, она не задалась. Уверенность переросла немного в самоуверенность, поэтому самоотверженность и самопожертвование стали ключевыми в этой серии, — сказал Кудашов на пресс-конференции.

«Динамо» в нынешнем сезоне завоевало Кубок континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где уступила «Трактору» со счетом 0-4.

(Анна Бирюкова)