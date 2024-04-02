Кудашов — об итогах сезона: «Все сказанное — не оправдание»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги сезона-2023/24.
— Сезон правильно охарактеризовать как собранный из двух частей — регулярный чемпионат и плей-офф. Что касается регулярного чемпионата, я думаю вопросов нет, команда выступила больше, чем успешно и прошла весь чемпионат. были выполнены основные задачи — как подготовка к плей-офф, так и формирование команды.
Вторая часть — это плей-офф, она закончилась не так, как хотелось. Что касается «Динамо» Минск: команда сильная, несмотря на то, что она заняла восьмое место. Мы знаем причины, по которым она не набрала очков — это участие игроков за сборную Белоруссии и травмированные игроки, если бы этого не было, команда вполне могла занять лидирующие строчки в таблице. Была крепкая серия, во время которой мы хорошо перестроились и нормально выиграли. К сожалению, в этой серии не обошлось у нас без неприятностей — Седрику Пакетту в конце серии шайба попала в перелом, вчера он прооперировался и на три месяца у нас выбыл, и Никита Гусев повредил грудные мышцы. Эти две потери в дальнейшем сказались. Серия с «Трактором», и все сказанное не оправдание, она не задалась. Уверенность переросла немного в самоуверенность, поэтому самоотверженность и самопожертвование стали ключевыми в этой серии, — сказал Кудашов на пресс-конференции.
«Динамо» в нынешнем сезоне завоевало Кубок континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где уступила «Трактору» со счетом 0-4.
(Анна Бирюкова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -