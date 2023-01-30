Главный тренер «Куньлуня»: «Если ты человек целеустремленный, которому нравится конкуренция, то ты не сдаешься, несмотря на результаты»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:3).

«Сложно проигрывать такой матч на выезде, для меня это тяжелое поражение. Наши ошибки, которые привели к голам, это ошибки в нашей структуре. Контратаки, которые стали следствием ошибок в нападении. Не получилось перестроиться и поработать, это обидно.

Если говорить о хорошем, то порадовало, что третье и четвертое звено сегодня забросили шайбы, это положительный момент. Но наши ошибки в зоне защиты нельзя оставлять без внимания. Ребята получают отрицательный коэффициент полезности, совершая такие ошибки. Нужно работать и исправлять эти ошибки.

Суть в том, что если ты человек целеустремленный, которому нравится конкуренция, то ты не сдаешься, несмотря на результаты. На данный момент всем игрокам нужно понимать, что нет разницы, сколько осталось матчей до конца года — нужно бороться и играть. Здесь цель — развитие организации, чтобы наш клуб был конкурентоспособным, как и китайский хоккей. Чтобы мы могли выходить в плей-офф. Работы тут достаточно.

Проигрывать три матча минскому «Динамо», как и любой другой команде — это всегда расстраивает. Я человек, который любит соревноваться, для меня это тяжело. У меня высокие ожидания как от себя, так и от команды. Но мы выходим играть с любым соперником, на всех настраиваемся одинаково.

Естественно, мы рады за Лисина, хотя после поражения в раздевалке не лучшая атмосфера. Однако Иван замечательный игрок, потрясающий человек и заслужил это. Он проводит невероятную работу над собой, развивается, как игрок. Да, он не получал достаточно возможностей, чтобы забить раньше, но я за него безмерно рад. Вратарская линия это наша сильная сторона, мы особо не переживаем, кого нам ставить. Вопрос только в том, чтобы кому-то дать отдохнуть. Мы уверены во всех наших вратарях, включая Алексея Мурыгина», — приводит слова тренера сайт КХЛ.