Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Надеюсь, такой неудачной домашней серии больше не будет»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).

Уфимский клуб потерпел четвертое поражение подряд.

«Надеюсь, такой неудачной домашней серии больше не будет. В каждой игре совсем немного не хватало для победы. Все в команде переживают. Наверное, каждый должен понять свою ответственность за игру команды. У ребят есть все для того, чтобы команда начала побеждать», — написал Баширов в Telegram-канале.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на выезде против «Барыса» 21 ноября.