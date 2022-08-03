Рябыкин — о поражении «Авангарда» от сборной России: «Много потерь. Они стоили нам игры»
Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин ответил на вопросы журналистов после первого матча в предсезонном турнире в Сочи против сборной России U25 (3:4).
— Временами хоккей понравился, — сказал Рябыкин. — Хотелось бы отметить неплохие смены, хорошее давление. С другой стороны, много потерь. Они стоили нам игры.
— Антон Белов выполняет роль папы для Михаила Гуляева?
— Примерно. Мы сейчас не делаем акцент на парах. Антон — очень опытный игрок. Миша должен смотреть за ним.
— Как состояние Алекса Броадхерста? Готов ли он сейчас уже что-то показать?
— Пока не готов. Он не так давно приехал, провел не так много времени с нами. Сейчас работаем с ним персонально, чтобы он лучше понимал нашу систему. Она ему знакома, но есть маленькие нюансы.
— Игровые нюансы?
— Да, по нашей системе.
— Вратари Галимов и Демченко сыграли по половине матча. Как оцените их действия? Каков дальнейший план по голкиперам?
— У нас всего пять игр. Первый матч дали им сыграть пополам. Дальше они будут играть по целому матчу. Как оценить вратарей? Они тоже нервничают, первая игра. Ничего страшного.
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|Куньлунь
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|Сочи
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|Восточная конференция
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|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА – Металлург
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