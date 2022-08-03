Рябыкин — о поражении «Авангарда» от сборной России: «Много потерь. Они стоили нам игры»

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин ответил на вопросы журналистов после первого матча в предсезонном турнире в Сочи против сборной России U25 (3:4).

— Временами хоккей понравился, — сказал Рябыкин. — Хотелось бы отметить неплохие смены, хорошее давление. С другой стороны, много потерь. Они стоили нам игры.

— Антон Белов выполняет роль папы для Михаила Гуляева?

— Примерно. Мы сейчас не делаем акцент на парах. Антон — очень опытный игрок. Миша должен смотреть за ним.

— Как состояние Алекса Броадхерста? Готов ли он сейчас уже что-то показать?

— Пока не готов. Он не так давно приехал, провел не так много времени с нами. Сейчас работаем с ним персонально, чтобы он лучше понимал нашу систему. Она ему знакома, но есть маленькие нюансы.

— Игровые нюансы?

— Да, по нашей системе.

— Вратари Галимов и Демченко сыграли по половине матча. Как оцените их действия? Каков дальнейший план по голкиперам?

— У нас всего пять игр. Первый матч дали им сыграть пополам. Дальше они будут играть по целому матчу. Как оценить вратарей? Они тоже нервничают, первая игра. Ничего страшного.