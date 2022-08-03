Филатов — о 17-летнем капитане сборной России Мичкове: «Матвей всегда хотел быть капитаном»
Главный тренер сборной России U25 Владимир Филатов прокомментировал победу над омским «Авангардом» (4:3) в первом матче предсезонного турнира в Сочи.
— Как объясните две синхронно пропущенные шайбы в третьем периоде?
— Это были шикарные броски от нападающих соперника. Топовые игроки КХЛ. Объясню эти шайбы хорошими бросками. У нашего вратаря не получилось их поймать. Зато получилось поймать другие. Очень рад за его качественное выступление.
— В третьем периоде Данила Юров неудачно заблокировал бросок и, прихрамывая, покатил на скамейку. Как его состояние?
— Он приехал после заблокированного броска на лавку. Я спросил, может ли он продолжать игру. Он сказал: «Да». Надеюсь, с ним все в порядке.
— Капитаном сборной стал 17-летний Матвей Мичков. Это поможет ему заматереть?
— Матвей из тех юниоров, обладающих высоким талантом, которым нужен момент ответственности для становления взрослым игроком. Может быть, ему не хватало ответственной нагрузки. Он всегда хотел быть капитаном. Сегодня он получил эту роль. Справился неплохо. Надеюсь, дальше это будет способствовать его росту.
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Металлург - Трактор
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|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
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|4 - 0
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