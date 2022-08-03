Сборная России U25 обыграла «Авангард» на предсезонном турнире в Сочи
Сборная России U25 победила «Авангард» в товарищеском матче — 4:3.
Игра состоялась в рамках предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
В составе сборной U25 отличились Александр Волков, Прохор Полтапов, Виктор Неучев и Дмитрий Бучельников. У «Авангарда» забросили Владимир Ткачев, Арсений Грицюк и Рид Буше.
Сборная России U25 проведет следующий матч на Sochi Hockey Open завтра, 4 августа против минского «Динамо» (начало — в 12.00 мск). У «Авангарда» на завтра запланирована игра против «Сочи» (начало — в 19.30 мск).
Хоккей
Товарищеский матч
Sochi Hockey Open
Россия (ол.) — «Авангард» (Омск) — 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)
Голы: Волков — 1 (Грошев), 7:23 — 1:0. Ткачев — 2 (Грицюк, Гуляев), 33:10 — 1:1. Полтапов — 1 (Кателевский), 41:27 — 2:1. Неучев — 1 (бол., Кабуш, Юров), 44:11 — 3:1. Грицюк — 2 (Давыдов), 46:17 — 3:2. Буше — 1 (Толчинский), 46:39 — 3:3. Бучельников — 1 (Мичков, Кирсанов), 52:43 — 4:3.
Вратари: С.В. Иванов — Галимов (Демченко, 30:20).
Штраф: 6 — 20.
Броски: 28 (13+7+8) — 42 (14+14+14).
Судьи: Наумов, Сергеев.
3 августа. Сочи. Шайба. 2132 зрителя.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -