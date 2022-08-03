Сборная России U25 обыграла «Авангард» на предсезонном турнире в Сочи

Сборная России U25 победила «Авангард» в товарищеском матче — 4:3.

Игра состоялась в рамках предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

В составе сборной U25 отличились Александр Волков, Прохор Полтапов, Виктор Неучев и Дмитрий Бучельников. У «Авангарда» забросили Владимир Ткачев, Арсений Грицюк и Рид Буше.

Сборная России U25 проведет следующий матч на Sochi Hockey Open завтра, 4 августа против минского «Динамо» (начало — в 12.00 мск). У «Авангарда» на завтра запланирована игра против «Сочи» (начало — в 19.30 мск).

Хоккей

Товарищеский матч

Sochi Hockey Open

Россия (ол.) — «Авангард» (Омск) — 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)

Голы: Волков — 1 (Грошев), 7:23 — 1:0. Ткачев — 2 (Грицюк, Гуляев), 33:10 — 1:1. Полтапов — 1 (Кателевский), 41:27 — 2:1. Неучев — 1 (бол., Кабуш, Юров), 44:11 — 3:1. Грицюк — 2 (Давыдов), 46:17 — 3:2. Буше — 1 (Толчинский), 46:39 — 3:3. Бучельников — 1 (Мичков, Кирсанов), 52:43 — 4:3.

Вратари: С.В. Иванов — Галимов (Демченко, 30:20).

Штраф: 6 — 20.

Броски: 28 (13+7+8) — 42 (14+14+14).

Судьи: Наумов, Сергеев.

3 августа. Сочи. Шайба. 2132 зрителя.