Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:29

Кравец: «Я в дебюте Александра Свитова на тренерской скамейке не сомневался. Все хорошо, слаженно отработали»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1).

«Самая тяжелая игра с «Автомобилистом» из всей серии. До конца держала в напряжении. В предыдущих играх мы решили исход во втором периоде — в принципе, было полегче. Плюс болезни нас немного подкосили.

Волновались за Андрея Мишурова — как он сегодня сыграет — хотя верили в него. Такое количество бросков — один пропущенный гол всего лишь, победа. Андрей молодец, мы рады, что работа с Сергеем Евгеньевичем Звягиным не проходит даром, и ребята добавляют.

В целом игра хорошо складывалась, ребята достойно играли на протяжении всех 60 минут. Владели преимуществом, могли еще забить. Жаль, что в большинстве немножко разладилась ситуация. Самое главное, что выиграли.

Евгений Орлов отлично отыграл, помог команде на 200%, свою лепту внес. Все выполнил то, что нужно на той позиции, на которой он был. Вроде все хорошо, сотрясения нет. Надеемся, что и дальше будет помогать команде. Будем стараться его использовать.

В общем, несмотря на какие-то трудности, ребята выстояли, отыграли очень хорошо. Мирошниченко отличную передачу отдал. Все игроки доказали свою состоятельность и то, что они заслуживают место в основном составе.

Восстановление Буше и Демченко зависит от качества гриппа или чем они заболели — пока просто непонятно. Но, по-моему, у Рида уже получше состояние; у Демченко сегодня только это началось, поэтому, возможно, он пару дней пропустит. Надеемся, что Рид уже приступит к тренировке через день. Должен еще и Федор Малыхин вернуться в Омск и начать тренировки. Тоже у него шесть дней была температура, сегодня первый день, можно сказать, как он поправился. Такая гриппозная ситуация.

Я в дебюте Александра Свитова на тренерской скамейке не сомневался. Все хорошо, слаженно отработали. Он отвечал, как и Антон Курьянов, за нападающих, за большинство и за связь с видеотренерами. Смешанная спецбригада — задумка Свитова? Здесь, видите, у нас что-то не получалось. Сначала Мирошниченко играл, тоже вроде неплохо получилось. Антон Курьянов, честно говоря, был на связи, поэтому он нам предложения вносил, а мы уже решали, как сделать лучше, и кто на данный момент может помочь», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/08/507953.html
Александр Свитов
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Михаил Кравец
2
0
Читайте также
Маринин поддержал участие Плющенко и Ягудина в чемпионате по шоу-программам
«Валиева все время смеется? У нее нет причин для грусти, ей горевать, что ли?» Маринин — о наших одиночницах и катании в минус 20
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Заварухин: «Важно одну победу одержать, и дальше пойдет все»

Голкипер Мишуров поделился эмоциям после дебютной победы в составе «Авангард»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 36 12 76
2 ЦСКА 47 31 16 67
3 Торпедо 48 31 17 65
4 Локомотив 48 29 19 65
5 Динамо М 48 27 21 62
6 Витязь 47 21 26 50
7 Спартак 48 21 27 49
8 Динамо Мн 49 19 30 48
9 Северсталь 47 18 29 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 48 28 20 63
2 Металлург 48 28 20 62
3 Авангард 48 29 19 62
4 Сал. Юлаев 48 26 22 61
5 Сибирь 49 29 20 61
6 Адмирал 48 25 23 55
7 Ак Барс 47 24 23 55
8 Барыс 49 22 27 48
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 49 20 29 46
11 Нефтехимик 47 21 26 45
Результаты / календарь
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 10:00
Адмирал – Барыс
 1 : 5
8.01 13:00
Динамо М – Торпедо
 1 : 3
8.01 14:00
Авангард – Автомобилист
 2 : 1
8.01 14:30
Металлург – Сал. Юлаев
 0 : 2
8.01 14:30
Трактор – ЦСКА
 1 : 2
8.01 17:00
Локомотив – Спартак
 3 : 5
8.01 17:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
8.01 17:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
8.01 17:00
Сочи – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости