Главный арбитр КХЛ рассказал о подготовке судей к новому сезону

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал об особенностях подготовки судей к новому сезону.

— Наши судьи — грамотные люди, знают, как держать себя в форме. Если говорить об остальном — они, как и все, читают рекомендации Роспотребнадзора, указания властей. Но рекомендации внимательно следить за обстановкой, оценивать ее адекватно и беречь себя, по возможности не выходить из дома мы разослали, — цитирует Анисимова сайт КХЛ.

— Успели ли иностранные арбитры уехать домой до закрытия границ?

— В последний момент. Чешские ребята улетели одним из последних рейсов. А вот Эдуард Одиньш открыл для себя путешествие на автомобиле из Москвы в Ригу и тоже успел пересечь границу незадолго до ее закрытия.

— Как сегодня обстоят дела в вашем хозяйстве? Когда начнутся первые судейские сборы?

— На прошлой неделе мы оповестили всех о том, что июльских сборов не будет и вообще традиционный их формат в этом году изменится. Ждем рекомендаций от Медицинского управления КХЛ и подбираем подходящие сроки для сборов в августе. Сложность состоит в том, что в это время уже вовсю идут предсезонные турниры и товарищеские матчи. В то же время судьи уже давно начали сдавать в дистанционном режиме тесты по правилам. Вообще в этом режиме пройдет вся теоретическая часть сборов. Это будет в конце июля. При помощи Интернета, расскажем о том, на что надо будет обратить внимание в следующем сезоне, доведем до судей изменения в правилах. Обязательно пройдет углубленное медицинское обследование.

— Вы упомянули об изменениях в правилах...

— Они коснутся штрафов за неспортивное поведение, также будут изменения формулировок в нескольких ситуациях, касающихся взятия ворот. Кстати, несмотря на сложную обстановку, мы обязательно перед началом сезона прочитаем всем командам правила, заострим внимание на изменениях. Как делаем это каждый год.

— Иностранные игроки уже прибывают в расположение своих команд. Как обстоит дело с иностранными арбитрами?

— Планируем, что они приедут примерно за две недели до начала чемпионата. Пройдут обсервацию, затем медицинские тесты и начнут работать.

— Большие ли будут изменения в составе судейского корпуса КХЛ по сравнению с прошлым сезоном?

— Небольшие. Закончили карьеру Сергей Гусев и Юрий Цыплаков, на освободившиеся места для работы в КХЛ у нас большой конкурс из ребят, обслуживавших матчи МХЛ и ВХЛ. Несильно, но обновится состав лайнсменов.