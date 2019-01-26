Гиртс Анкипанс: "У рижского "Динамо" хороший календарь. Постараемся выйти в плей-офф"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от СКА (1:7).

– Заслуженная победа СКА. Мы сегодня были намного медленнее, чем можем играть. Проиграли очень крупно из-за этого. Надо двигаться дальше. Нет времени переживать. Надо быстро забыть этот матч.

– Сколько нужно выиграть матчей из оставшихся девяти, чтобы выйти в плей-офф? (рижане на девятом месте на Западе – прим. "СЭ")

– Оптимальный вариант – все. Тяжелый вопрос. Не считаем. Надо идти шаг за шагом. У нас хороший календарь. Сделаем все, чтобы выйти в плей-офф.

– Когда ждать возвращения в строй Виделля? Сам он говорит, что не знает.

– Мы активно с ним работаем, он проходит физиотерапию. Надеюсь, сыграет со "Спартаком" 31 января. Но посмотрим. (Игорь Еронко)