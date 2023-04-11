«Авангард» продлил контракт с вратарем Демченко
Хоккейный клуб «Авангард» подписал новый контракт с вратарем Василием Демченко.
Срок соглашения рассчитан на два года.
В прошедшем сезоне КХЛ Демченко провел 55 игр регулярного чемпионата (92,8 процента отбитых бросков, коэффициент надежности 2.00).
В розыгрыше Кубка Гагарина он провел на льду 14 встреч (93,3 процента отбитых бросков, коэффициент надежности 1.97).
Источник: https://www.hawk.ru/news/48914/
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|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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