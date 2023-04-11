«Авангард» продлил контракт с вратарем Демченко

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Хоккейный клуб «Авангард» подписал новый контракт с вратарем Василием Демченко.

Срок соглашения рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне КХЛ Демченко провел 55 игр регулярного чемпионата (92,8 процента отбитых бросков, коэффициент надежности 2.00).

В розыгрыше Кубка Гагарина он провел на льду 14 встреч (93,3 процента отбитых бросков, коэффициент надежности 1.97).