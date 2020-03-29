Герман Титов: «Как только мы прервали свой чемпионат, агенты и клубы НХЛ подсуетились и готовы увезти из КХЛ все сливки»

Экс-тренер «Кузни», «Спартака» и «Трактора» Герман Титов выразил опасение, что интерес к следующему сезону КХЛ уменьшится из-за оттока ведущих игроков лиги в НХЛ.

— С одной стороны, мы должны гордиться тем, что российские игроки столь востребованы в НХЛ и они получили предложения уехать за океан, — сказал Титов. — Да, у кого-то вполне может не пойти там игра, но у хоккеистов уровня Кирилла Капризова или Ильи Сорокина, я считаю, хорошие перспективы в сильнейшей лиге мира. С Кириллом и Ильей мне довелось некоторое время работать в новокузнецком «Металлурге» и уже в то время было ясно, что ребята очень перспективны, и если будут усердно работать, то смогут вырасти в игроков мирового уровня.

С другой стороны, уезжают не только Капризов и Сорокин, а больше 20 человек. Большинство из них являются ключевыми игроками сборной России. До Олимпиады в Пекине остается меньше двух лет. Сборная столкнется с определенными сложностями при формировании состава. Команд, делегирующих игроков в сборные — единицы. Как только мы прервали свой чемпионат, как агенты и клубы НХЛ тот час подсуетились и готовы увезти из КХЛ все сливки. Переживаю, как бы из-за оттока ребят в НХЛ не пропал интерес к КХЛ в следующем сезоне.