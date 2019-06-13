Генеральный менеджер "Ак Барса" считает, что Викстранд быстро привыкнет к КХЛ

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов видит в новичке, защитнике Микаэле Викстранде лидера, который сможет усилить оборону российской команды, сообщает официальный сайт казанцев.

– Для усиления в обороне в новом сезоне мы искали иностранного защитника, обладающего лидерскими качествами. Изучив рынок, мы вместе с тренерским штабом остановили выбор на капитане шведского "Ферьестада" Микаэле Викстранде. Это игрок с лидерскими качествами, умеющий подключаться к атаке и стабильно играть в обороне. Ему не придется адаптироваться к нашим площадкам, а успешный опыт выступления в национальной сборной позволит быстро привыкнуть к уровню КХЛ, – приводит слова Якубова пресс-служба "Ак Барса".

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