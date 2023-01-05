Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «Бурмистров сам захотел в Магнитогорск — мы сразу сказали, что не будем его оставлять»
Генеральный менеджер «Ак Барса» Валиуллин рассказал о ситуации вокруг Бурмистрова
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о ситуации вокруг бывшего форварда казанцев Александра Бурмистрова.
«Да, мы штрафовали Бурмистрова. То, что Знарок ушел, никак не влияло на решение клуба. Бурмистровым интересовались «Авангард», «Спартак», «Локомотив», но Бурмистров сам захотел в Магнитогорск.
Был вариант с обменом на Фисенко, но он не состоялся. Мы сразу сказали, что Бурмистрова оставлять не будем».
Ранее игрок расторг соглашение с казанской командой по обоюдному согласию сторон. В «Ак Барсе» он зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.
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