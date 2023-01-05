Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о ситуации вокруг бывшего форварда казанцев Александра Бурмистрова.

«Да, мы штрафовали Бурмистрова. То, что Знарок ушел, никак не влияло на решение клуба. Бурмистровым интересовались «Авангард», «Спартак», «Локомотив», но Бурмистров сам захотел в Магнитогорск.

Был вариант с обменом на Фисенко, но он не состоялся. Мы сразу сказали, что Бурмистрова оставлять не будем».

Ранее игрок расторг соглашение с казанской командой по обоюдному согласию сторон. В «Ак Барсе» он зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.