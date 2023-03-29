В «Адмирале» сообщили о продлении контракта с Тамбиевым
Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан сообщил о продлении контракта с главным тренером клуба Леонидом Тамбиевым.
«Мы достигли соглашения о продлении контракта Леонида Григорьевича в нашем клубе. Вы прекрасно видели, что я сидел, рисовал. Специально для вас оставил последний листочек. Вот видите: Леонид Григорьевич подписал, а я еще нет. Вот мне осталось последнюю подпись поставить» — сказал Ан на пресс-конференции.
Также гендиректор «Адмирала» отметил хорошую работу Тамбиева в сезоне КХЛ-2022/23.
«Диванных экспертов и бывших профессионалов мы хотим успокоить. Леонид Григорьевич остается с нами сотрудничать, работать, делать дело, которое он любит и делает на все 200 процентов. Мы доверяем ему от и до. Человек творил, что хотел. Мы ему старались только помочь во всех просьбах. Желали ему только успеха и поддерживали его. Конечно, мы предложили продолжить работу. Он не отказался», — сказал Ан.
52-летний Тамбиев возглавляет клуб с ноября 2021 года. В текущем сезоне «Адмирал» впервые вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, в котором уступил «Ак Барсу» в серии до четырех побед со счетом 2-4.
Ранее Тамбиев возглавлял клуб «Сарыарка», который дважды приводил к победе в ВХЛ, петербургскую команду «Динамо», «Ригу», а также юниорскую и молодежную сборные Латвии.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -