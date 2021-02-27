Гатиятулин рассказал о дебюте молодых игроков из системы «Трактора»

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов после выездной победы над магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Рады победе, — сказал Гатиятулин. — Мы играли терпеливо, строго по заданию, отдавались в каждом эпизоде, боролись за каждую шайбу. Старались выжимать максимум из каждого момента. В конце удалось сравнять счет и победить в овертайме. Хочется поблагодарить болельщиков за поддержку.

— Вы сами ожидали эту победу? Уфимские телеграм-каналы писали, что «Трактор» специально привез ослабленный состав, чтобы избежать встречи с «Магниткой» в первом раунде.

— На каждый матч мы выходим только на победу. Не обращаю внимание на то, что пишут. У нас есть команда, мы всегда выходим с целью победить. Сегодня нам это удалось.

— Что скажете о дебютирующих в КХЛ сегодня Мыльникове, Буйване, Зиновьеве и Мысляеве?

— Они выполняли то, что от них и требовалось. Поздравили в раздевалке ребят с дебютом. Надеюсь, им это запомнится. Есть стимул работать с большей энергией, чтобы пробиваться в первую команду. Это пример для других ребят из системы, что все в их руках. Двери в первой команде открыты.

— Как самочувствие Ярослава Косова?

— Вчера Косов тренировался с основной группой. И также готовится в зале по индивидуальной программе. Приедем домой, посмотрим его состояние. Доктора скажут, готов или нет. Надеемся, что будет готов.

— Подведите итоги регулярного чемпионата. Все три команды из системы «Трактора» вышли в плей-офф.

— Это хорошо. Система работает. Но регулярка — это одно. Сейчас начинается самое важное, к чему мы готовились с первого дня сезона. Уже не важно, как мы провели регулярный чемпионат. Все начинается сначала.

(Михаил Скрыль)