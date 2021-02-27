Тренер «Магнитки» рассказал об игре команды в овертайме

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнее поражение от челябинского «Трактора» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Хочу поздравить Виталия Атюшова с поднятием стяга, — сказал Воробьев. — Это был самый приятный момент. По игре комментировать нечего. Готовимся к плей-офф.

— Кого из игроков, которых мы сегодня не увидели, можно ждать в плей-офф?

— Перед плей-офф — это то, чего точно не скажу.

— «Металлург» ни разу не победил в овертайме в этом сезоне. Не столько акцентировали внимание на формате «три на три»?

— Нет, акцентировали, работали над этим. Но что-то в психологии. Хорошо, что в плей-офф овертаймы «пять на пять».

(Михаил Скрыль)