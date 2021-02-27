Сегодня, 27 февраля, пройдет заключительный игровой день регулярного чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» на своем льду примет ЦСКА, победитель матча станет обладателем Кубка Континента, который вручается лучшей команде «регулярки». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

В этом сезоне команды провели всего один матч, который завершился победой казанцев в овертайме 3:2. На счету армейцев 89 очков в 59 встречах, у «Ак Барса» — 90 баллов.

Следить за матчем «Ак Барс» — ЦСКА вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Ак Барс» — ЦСКА