«Ак Барс» — ЦСКА: матч за Кубок Континента, где смотреть и во сколько начало
15:15
Сегодня, 27 февраля, пройдет заключительный игровой день регулярного чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» на своем льду примет ЦСКА, победитель матча станет обладателем Кубка Континента, который вручается лучшей команде «регулярки». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
В этом сезоне команды провели всего один матч, который завершился победой казанцев в овертайме 3:2. На счету армейцев 89 очков в 59 встречах, у «Ак Барса» — 90 баллов.
Следить за матчем «Ак Барс» — ЦСКА вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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