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«Ак Барс» — ЦСКА: матч за Кубок Континента, где смотреть и во сколько начало

15:15
«Ак Барс» на своем льду примет ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Ак Барс» на своем льду примет ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 27 февраля, пройдет заключительный игровой день регулярного чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» на своем льду примет ЦСКА, победитель матча станет обладателем Кубка Континента, который вручается лучшей команде «регулярки». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

В этом сезоне команды провели всего один матч, который завершился победой казанцев в овертайме 3:2. На счету армейцев 89 очков в 59 встречах, у «Ак Барса» — 90 баллов.

Следить за матчем «Ак Барс» — ЦСКА вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Ак Барс» — ЦСКА

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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