Форвард «Йокерита» Коссила оценил уровень КХЛ

Нападающий «Йокерита» Калле Коссила рассказал о своих ожиданиях от первого сезона в КХЛ.

«Честно говоря, я не знал, что ожидать от игры в КХЛ. Контрольные матчи летом прошли достаточно хорошо, а мне хотелось просто каждый день приходит на арену и делать все возможное. Тяжело судить, как все сложится в дальнейшем, но сейчас команда играет отлично. В прошлом сезоне я провел неплохое время, когда играл в Мюнхене. Я заметил, что игра в хоккей может приносить удовольствие и в Европе. Мне хотелось играть ближе к своей семье, друзьям, чтобы они могли приходить на матчи. Я начал задумываться, а где бы я мог играть, в этом плане «Йокерит» был идеальным выбором. Мне кажется, что в каждой команде КХЛ есть пара человек, с кем или против кого я играл. Здесь я уже смог увидеть несколько отличных российских хоккеистов, о которых раньше даже и не слышал.

Очевидно, что в КХЛ много перелетов, но меня это особо не беспокоит. По первым впечатлениям все организовано просто здорово, и это один из положительных сюрпризов для меня в этом сезоне. У меня всегда есть несколько книг в дороге, слушаю музыку или подкасты. Также мне нравится готовиться к играм — смотреть соперника, изучать свои смены. Я может даже начну учить русский язык, но для этого нужно скачать приложение и изучать алфавит. Думаю, что будет забавно, если смогу что-то сказать судьям на вбрасывании, и они не будут кидать шайбу от меня», — цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.

28-летний Коссила в прошлом сезоне выступал в Германии за «Ред Булл Мюнхен», где начинал сезон, а также в АХЛ за «Торонто Марлис».

В составе фарм-клуба «Торонто» он провел 28 игр и набрал 29 (7+22) очков. В немецкой лиге на его счету 13 матчей и 12 (5+7) баллов.

Ранее игрок выступал в системе «Анахайма» и провел в общей сложности 19 матчей в НХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка.