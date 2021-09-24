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Гол Цыплакова принес «Спартаку» победу в матче с «Нефтехимиком»

21:25
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«Спартак» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Нижнекамске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков. Два очка в составе «Спартака» набрал Илья Талалуев (1+1).

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Брынцев — 1 (Талалуев, Цыплаков), 8:09 — 0:1. Талалуев — 3, 25:25 — 0:2. Бикмуллин — 2 (Шафигуллин, Глазков), 34:38 — 1:2. Клок — 2 (бол., Секстон), 38:30 — 2:2. Цыплаков — 2 (Хохлачев, Локтионов), 64:30 — 2:3.

Вратари: Туохимаа — Данск.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 20 (4+7+8+1) — 27 (9+6+8+4).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

24 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим Арена».

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Александр Кравченко все материалы автора

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  • Док

    Читаемая читаемость. На классе, легко, с перспективой...

    24.09.2021

  • van der sar

    C победой, спартачи! Хорошо, что сегодня выиграли... Зачёт!

    24.09.2021

  • Archon

    Я не очень понимаю степени "радости".."Срамтак" на 7м месте и в глухом ауте... И в хульболе и в хаххее.. Это что? И есть то самое "Достижение"?? "Звенид"- ободрал,Кони- ободрали..Легия - ободрала..На что ещё надеяться??))

    24.09.2021