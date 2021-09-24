Гол Цыплакова принес «Спартаку» победу в матче с «Нефтехимиком»
«Спартак» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Нижнекамске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.
Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков. Два очка в составе «Спартака» набрал Илья Талалуев (1+1).
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Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Брынцев — 1 (Талалуев, Цыплаков), 8:09 — 0:1. Талалуев — 3, 25:25 — 0:2. Бикмуллин — 2 (Шафигуллин, Глазков), 34:38 — 1:2. Клок — 2 (бол., Секстон), 38:30 — 2:2. Цыплаков — 2 (Хохлачев, Локтионов), 64:30 — 2:3.
Вратари: Туохимаа — Данск.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 20 (4+7+8+1) — 27 (9+6+8+4).
Судьи: Гашилов, Ромасько.
24 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим Арена».
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Док
Читаемая читаемость. На классе, легко, с перспективой...
24.09.2021
van der sar
C победой, спартачи! Хорошо, что сегодня выиграли... Зачёт!
24.09.2021
Archon
Я не очень понимаю степени "радости".."Срамтак" на 7м месте и в глухом ауте... И в хульболе и в хаххее.. Это что? И есть то самое "Достижение"?? "Звенид"- ободрал,Кони- ободрали..Легия - ободрала..На что ещё надеяться??))
24.09.2021