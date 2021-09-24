Гол Цыплакова принес «Спартаку» победу в матче с «Нефтехимиком»

Медведев и Циципас в одной команде поборются за большие деньги. Чего ждать от Кубка Лейвера-2021

Archon

Я не очень понимаю степени "радости".."Срамтак" на 7м месте и в глухом ауте... И в хульболе и в хаххее.. Это что? И есть то самое "Достижение"?? "Звенид"- ободрал,Кони- ободрали..Легия - ободрала..На что ещё надеяться??))

24.09.2021