Цыплаков о самом быстром покере в КХЛ: «Рад, что вошел в историю»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков, оформивший покер в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Динамо» (6:3), поделился эмоциями от игры.

Форвард сделал самый быстрый покер в истории лиги со старта матча: ему удалось забросить четыре шайбы за 26 минут и 58 секунд.

— Что запомнится больше — первый хет-трик в карьере или самый быстрый покер в истории КХЛ?

— Мне кажется, и то, и другое, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Цыплакова. — Если говорить про покер, то я очень рад, что войду в историю.

— В прошлом сезоне команда не вышла в плей-офф, как раз после игры с «Динамо». С этой точки зрения, насколько было важно выиграть этот матч?

— У нас много было ненужных поражений, сегодня мы вышли и показали, что можем обыграть любую команду. Я думаю, нужно просто правильно играть. 5 на 5 мы никому не проигрываем.

«Спартак» стал четвертой командой, которая гарантировала себе участие в плей-офф. Команда Алексея Жамнова сохранила 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка. «Динамо» (74) осталось на 2-й строчке на «Западе».