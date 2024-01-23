Цыплаков о самом быстром покере в КХЛ: «Рад, что вошел в историю»
Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков, оформивший покер в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Динамо» (6:3), поделился эмоциями от игры.
Форвард сделал самый быстрый покер в истории лиги со старта матча: ему удалось забросить четыре шайбы за 26 минут и 58 секунд.
— Что запомнится больше — первый хет-трик в карьере или самый быстрый покер в истории КХЛ?
— Мне кажется, и то, и другое, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Цыплакова. — Если говорить про покер, то я очень рад, что войду в историю.
— В прошлом сезоне команда не вышла в плей-офф, как раз после игры с «Динамо». С этой точки зрения, насколько было важно выиграть этот матч?
— У нас много было ненужных поражений, сегодня мы вышли и показали, что можем обыграть любую команду. Я думаю, нужно просто правильно играть. 5 на 5 мы никому не проигрываем.
«Спартак» стал четвертой командой, которая гарантировала себе участие в плей-офф. Команда Алексея Жамнова сохранила 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка. «Динамо» (74) осталось на 2-й строчке на «Западе».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|55
|36
|19
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|53
|33
|20
|70
|4
|Автомобилист
|56
|31
|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|6
|Лада
|56
|27
|29
|66
|7
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|53
|21
|32
|52
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|53
|15
|38
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|23.01
|19:00
|
Северсталь – Авангард
|2 : 6
|23.01
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|3 : 6