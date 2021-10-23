Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Форвард «Сочи» Павел Шэн забросил впервые в КХЛ с октября 2017 года. Видео

17:33
Теги:

Нападающий «Сочи» Павел Шэн забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Металлурга».

22-летний форвард отличился на 11-й минуте первого периода. Эта шайба стала первой для него в КХЛ с 30 октября 2017 года. Шэн не забивал на протяжении 58 игр.

До матча с «Металлургом» Шэн провел в КХЛ 67 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-13». Ранее он также выступал за «Югру» и «Салават Юлаев».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора
Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
На свадьбе российского экс-сенатора в Италии невеста станцевала на стуле
0