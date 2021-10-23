Форвард «Сочи» Павел Шэн забросил впервые в КХЛ с октября 2017 года. Видео

Нападающий «Сочи» Павел Шэн забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Металлурга».

22-летний форвард отличился на 11-й минуте первого периода. Эта шайба стала первой для него в КХЛ с 30 октября 2017 года. Шэн не забивал на протяжении 58 игр.

До матча с «Металлургом» Шэн провел в КХЛ 67 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-13». Ранее он также выступал за «Югру» и «Салават Юлаев».