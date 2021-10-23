РУСАДА в первый месяц сезона КХЛ проверило на допинг 31 хоккеиста

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре проверило на допинг 31 игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информирует ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

Новый сезон КХЛ стартовал 1 сентября матчем между омским «Авангардом» и ЦСКА (4:0).

В список 31 проверенных входят по шесть игроков казанского «Ак Барса», «Авангарда», ярославского «Локомотива» и московского «Спартака», пять хоккеистов петербургского СКА и по одному игроку из нижегородского «Торпедо» и нефтекамского «Нефтехимика».

Самым тестируемым Российским антидопинговым агентством игроком КХЛ в 2021 году является нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, проверявшийся на допинг три раза.