РУСАДА в первый месяц сезона КХЛ проверило на допинг 31 хоккеиста
11:24
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре проверило на допинг 31 игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информирует ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.
Новый сезон КХЛ стартовал 1 сентября матчем между омским «Авангардом» и ЦСКА (4:0).
В список 31 проверенных входят по шесть игроков казанского «Ак Барса», «Авангарда», ярославского «Локомотива» и московского «Спартака», пять хоккеистов петербургского СКА и по одному игроку из нижегородского «Торпедо» и нефтекамского «Нефтехимика».
Самым тестируемым Российским антидопинговым агентством игроком КХЛ в 2021 году является нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, проверявшийся на допинг три раза.
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