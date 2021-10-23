«Сочи» потерпел четвертое поражение кряду, уступив «Металлургу» в серии буллитов

«Металлург» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Сочи и завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2.

Автором победного буллита в серии послематчевых штрафных бросков стал Егор Яковлев. Дубль у «Металлурга» оформил Филипп Майе. У «Сочи» отличились Павел Шэн и Иван Мищенко.

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«Сочи» (Сочи) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шэн — 1 (Баканов, Колготин), 10:30 — 1:0. Мищенко — 2 (Николаев, Гараев), 38:22 — 2:0. Майе — 8 (Яковлев, Земченок), 49:08 — 2:1. Майе — 9 (бол., Голдобин, Хультстрем), 51:26 — 2:2.

Победный буллит: Яковлев.

Вратари: Хелльберг — Олкинуора.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (7+8+6+1) — 31 (13+6+11+1).

Судьи: Букин, Фатеев.

23 октября. Сочи. ДС Большой.