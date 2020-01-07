Форвард молодежки разбил «камеру TSN» в эфире «Ак Барс-ТВ». Из-за нее канадцам не дали удаление в финале МЧМ

Нападающий «Ак Барса» и молодежной сборной России Дмитрий Воронков перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:0) в студии клубного телевидения разбил молотком камеру с надписью «TSN». Об этом сообщает Telegram-канал «Эпицентр: хоккей, НХЛ и КХЛ».

Таким образом ведущий предложил 19-летнему Воронкову поучаствовать в шуточном уничтожении «камеры TSN».

Напомним, что из-за попадания шайбы в камеру канадцы не остались втроем против пятерых в концовке финала МЧМ против нашей сборной (4:3).

Команда Валерия Брагина стала вице-чемпионом прошедшего ЧМ.