Форвард молодежки разбил «камеру TSN» в эфире «Ак Барс-ТВ». Из-за нее канадцам не дали удаление в финале МЧМ
Нападающий «Ак Барса» и молодежной сборной России Дмитрий Воронков перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:0) в студии клубного телевидения разбил молотком камеру с надписью «TSN». Об этом сообщает Telegram-канал «Эпицентр: хоккей, НХЛ и КХЛ».
Таким образом ведущий предложил 19-летнему Воронкову поучаствовать в шуточном уничтожении «камеры TSN».
Напомним, что из-за попадания шайбы в камеру канадцы не остались втроем против пятерых в концовке финала МЧМ против нашей сборной (4:3).
Команда Валерия Брагина стала вице-чемпионом прошедшего ЧМ.
Дмитрий Воронков против камеры TSN. pic.twitter.com/mudBAkfHfL— sports_centre (@sportscentre9) January 7, 2020
Дима Воронков встретился с «героиней» финала МЧМ, и вот что из этого вышло ?— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 7, 2020
Приглашаем присоединиться всю молодёжку! @russiahockey pic.twitter.com/swybzXD1iA