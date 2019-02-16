Форвард "Адмирала": "Скандирование "молодцы" хочется слышать после каждой игры"

Нападающий "Адмирала" Константин Глазачев, ставший автором победного буллита в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (3:2 Б), отметил поддержку болельщиков.

– Первый период сыграли очень неудачно, пропустили два ненужных гола. Настроение было злое, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Глазачева. – Нас не остановило, что первый гол не засчитали, что второй. Судьям виднее. Мы шли к своей цели и добились того, что хотели!

Спаренные игры вообще интересно проходят сами по себе. В прошлом матче нам удалось быстро три гола забить, дальше играли на удержание и получали удовольствие от хоккея. Тут игра получилась чуть другая. Но результат – два очка.

Что с большинством? Работаем. Все придет. В прошлой игре забили же два.

Не забили несколько буллитов? У нас для этого есть Антон (Красоткин, вратарь. – Прим. "СЭ"). (Смеется.) Спасибо ему, что дает нам шансы все время, каждую игру.

Очень приятно, что дворец полный, что болельщики поддерживают. Это очень приятно, очень мотивирует. И самое интересное, что в последних двух матчах после игры мы слышали скандирование "молодцы". И это так приятно, хочется слышать это после каждой игры.

Впереди "Барыс". Есть повод исправиться, обыграть их в первый раз в сезоне. Нам остается сейчас только радовать болельщиков. В плей-офф мы не попадаем, но будем стараться побеждать, хорошо закончить сезон.

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