Фомин продлил контракт с "Автомобилистом". Романов вернулся в Екатеринбург

Вратарь Леонид Фомин заключил двусторонний контракт на два года с "Автомобилистом"​, сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга.

В прошедшем сезоне Фомин дебютировал в составе "Автомобилиста", сыграв в КХЛ 2 матча, в том числе один в плей-офф. В 2017-м вратарь выступал в ВХЛ за "Горняк" (Учалы), где провел 53 матча, в 4 из них сыграв "на ноль".



Другой голкипер Георгий Романов также подписал двухлетнее соглашение с "Автомобилистом". В прошлом сезоне хоккеист играл за "Омских ястребов", за которых провел 37 матчей, в том числе 8 – в плей-офф.

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