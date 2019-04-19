ФК ЦСКА поздравил одноименный хоккейный клуб с завоеванием Кубка Гагарина

Футбольный клуб ЦСКА поздравил одноименный хоккейный клуб с победой в Кубке Гагарина, информирует официальный Твиттер красно-синих.
ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина. Сегодня, 19 апреля, москвичи обыграли в четвертом матче финала серии "Авангард" (3:2 ОТ).
– Поздравляем ЦСКА с долгожданным Кубком Гагарина! – написал ФК ЦСКА.
Поздравляем @hccska с долгожданным Кубком Гагарина! 🏆🔴🔵 #мыЦСКА #ЦВБП pic.twitter.com/UET6huc2Bm– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 апреля 2019 г.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
Загрузка...