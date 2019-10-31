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Финские клубы смогут проводить контрольные матчи с «Йокеритом» и подписывать игроков команды

17:37
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Клубы хоккейной лиги Финляндии вышли из договора, устанавливающего ограничения на отношения с «Йокеритом».

Как сообщает HBL, теперь клубы смогут проводить с ним контрольные матчи, а также подписывать игроков, начинавших сезон в клубе КХЛ.

Ранее после вступления «Йокерита» а в КХЛ было принято решение, что финские клубы не будут играть с «Йокеритом» и подписывать игроков команды. Таким было решение финской лиги после того, как клуб из Хельсинки вступил в КХЛ, что вызвало большое недовольство.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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