Финские клубы смогут проводить контрольные матчи с «Йокеритом» и подписывать игроков команды
17:37
Клубы хоккейной лиги Финляндии вышли из договора, устанавливающего ограничения на отношения с «Йокеритом».
Как сообщает HBL, теперь клубы смогут проводить с ним контрольные матчи, а также подписывать игроков, начинавших сезон в клубе КХЛ.
Ранее после вступления «Йокерита» а в КХЛ было принято решение, что финские клубы не будут играть с «Йокеритом» и подписывать игроков команды. Таким было решение финской лиги после того, как клуб из Хельсинки вступил в КХЛ, что вызвало большое недовольство.
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