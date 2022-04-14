ФХР по итогам 2021 года зафиксировала прибыль в 3,7 миллиона рублей

Чистая прибыль Федерации хоккея России (ФХР) в 2021 году выросла на 68,8 процента и составила 3,7 миллиона рублей, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на финансовую отчетность организации.

Выручка ФХР за год увеличилась на 7,5 процента — до 1,86 миллиарда рублей. Управленческие расходы федерации сократились на 7,8 процента и составили 509,8 миллиона рублей. Целевые взносы, полученные организацией, возросли в 2,1 раз — до 831,4 миллиона рублей.

Также ФХР получила еще 46,5 миллиона рублей в качестве добровольных пожертвований. Данный показатель за год сократился на 69,5 процента.

На заработную плату сотрудников федерации за год было потрачено 919,15 миллиона рублей. В 2020 году этот показатель составил 939,3 миллиона рублей.