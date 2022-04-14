«Амур» продлил контракт с Балдаевым на год

«Амур» продлил контракт с защитником Виктором Балдаевым.

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, новое соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на год и носит двусторонний характер.

В нынешнем сезоне защитник набрал 3 (1+2) очка в 28 матчах в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).