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Сегодня, 13:32

Фетисов — о словах Гашека: «Несет всякое мракобесие»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-голкипера «Спартака» и сборной Чехии Доминика Гашека, который заявил, что ни один представитель России не может участвовать в международных соревнованиях.

«Несет всякое мракобесие. У них свое виденье того, что происходит. Вернул бы деньги, которые он здесь заработал, было бы по-честному. Если такой крутой, продолжает гнуть свою линию, пусть пришлет деньги обратно. Мы их на детский хоккей используем. Не надо обращать внимание на таких людей. Чем больше обращаем внимания, тем больше он продолжает бесноваться», — сказал Фетисов «СЭ».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Доминик Гашек
Хоккей
Вячеслав Фетисов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 49 31 18 68
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 47 30 17 63
4 Автомобилист 50 27 23 59
5 Лада 49 24 25 58
6 Трактор 49 26 23 57
7 Ак Барс 47 27 20 56
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 49 20 29 49
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 32 15 68
2 Спартак 49 30 19 67
3 Динамо М 48 31 17 66
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 47 28 19 59
6 ЦСКА 47 25 22 54
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 46 20 26 45
9 Витязь 48 15 33 36
10 Куньлунь РС 49 15 34 36
11 Сочи 49 14 35 34
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Металлург Мг – Локомотив
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Сал. Юлаев – Куньлунь РС
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Трактор – Нефтехимик
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