«Ак Барс» встретится с «Барысом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 9 января, во вторник. Игра пройдет в ледовом Дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ак Барс» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Республики Татарстан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан». Начало эфира — 19.30 по местному времени. Для жителей Казахстана будет доступна трансляция на телеканале Qazsport. Начнется эфир — в 22.20 по местному времени.

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