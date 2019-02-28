Федор Канарейкин: "При подобном уровне хоккея у СКА во втором раунде возникнут сложности"

Бывший главный тренер "Спартака" Федор Канарейкин не верит в то, что красно-белые смогут пройти СКА, и предрекает питерцам трудности в следующем раунде плей-офф КХЛ.

– Трудно ожидать, что команда сможет замахнуться на победу над СКА в серии – слишком уж велика разница в классе хоккеистов, – сказал Канарейкин "Известиям". – Но второй матч очень важен в плане понимания того, смогут ли красно-белые растянуть серию, или она закончится по итогам пяти встреч. Также мы поймем, что сейчас происходит со СКА. Либо это была разовая осечка, либо у питерцев более глубокие проблемы. Слишком уж инертной была команда в первой игре. Поэтому показательной станет вторая встреча, на которую армейцы уже выйдут обозленными. Если даже с таким настроем обнаружатся игровые проблемы, это будет значить, что поражение было неслучайным. Выиграть серию у "Спартака" с такой игрой можно, но уже во втором раунде при подобном уровне хоккея возникнут серьезные сложности.

Победа "Спартака" довольно неожиданная – особенно в контексте неудачной концовки "регулярки". Но красно-белые воспользовались инертностью СКА, а в непростые моменты шли в борьбу, бросались под шайбу – вспомните хотя бы эпизод, когда Илья Зубов потерял клюшку в своей зоне, но накрыл своим телом удар Патрика Херсли. Такая самоотверженность была свойственна "Спартаку" весь матч и дала результат.

В первом матче серии 1/4 финала Западной конференции СКА на домашней площадке уступил "Спартаку" со счетом 0:2. Вторая игра в противостоянии пройдет сегодня, 28 февраля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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