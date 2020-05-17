Фанаты «Лулео» собирали деньги на новый контракт для Лассинантти. Голкипер ушел в «Сочи»

Голкипер Джоэль Лассинантти заключил контракт с «Сочи». Голкипер рассматривал возможность остаться в «Лулео», но все же выбрал вариант в КХЛ, сообщает NSD.

Стоит отметить, что переговоры со шведским клубом осложняло тяжелое финансовое положение «Лулео». Фанаты команды даже помогли собрать деньги, чтобы клуб мог сделать достойное финансовое предложение игроку.

Теперь руководство «Лулео» хочет потратить собранную сумму на новый контракт нападающего Константина Комарека. Однако не может этого сделать, пока не получит одобрения фанатов.