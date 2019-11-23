Фанат «Сибири» не смог досмотреть матч из-за неоплаченных долгов

Фанат «Сибири» не смог посмотреть матч любимой команды из-за неоплаченных долгов по взносам за капитальный ремонт, информирует r54.fssprus.ru.

20 ноября на территории Калининского района Новосибирска прошел совместный рейд судебных приставов с сотрудниками Фонда модернизации ЖКХ. В ходе рейда было проверено 17 адресов неплательщиков взносов за капитальный ремонт, суммы задолженностей граждан составили от 4 до 65 тысяч рублей.

По одному из адресов судебных приставов встретил должник — хоккейный фанат, который как раз во время их визита смотрел по телевизору матч «Сибирь — Ак Барс». Телевизор болельщика работал на всю громкость, поэтому судебным приставам удалось достучаться до него только в перерыве между периодами. В этот вечер мужчина на встречу с судебными приставами явно не рассчитывал, но задерживать на пороге незваных гостей он не стал, так как не мог пропустить игру любимой хоккейной команды. В комнате судебный пристав и представитель Фонда модернизации ЖКХ увидели множество хоккейной атрибутики, стало понятно — здесь живет фанат. На вопросы о причинах невыплаты долга, который составляет почти 19 тысяч рублей, мужчина отвечал неоднозначно, не отрываясь при этом от просмотра хоккейного матча. Судебный пристав, оценив имущественное положение должника, принял решение о наложении ареста на его телевизор. Просмотр матча был прерван.

Арестованный телевизор в настоящее время находится у должника на ответственном хранении. В случае неоплаты долга, велика вероятность, что к следующей игре любимой команды телевизор фаната-неплательщика будет реализован.