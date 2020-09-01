КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Есть мысль об Олимпиаде, но сначала надо показать результат в клубе». Каменев — о переходе в СКА

21:13
Теги:

Форвард СКА Владислав Каменев поделился эмоциями от перехода в петербургский клуб.

— Только прилетел сегодня, показали мне хоккейный город, раздевалку, тренажерку — все на высшем уровне, — сказал Каменев в интервью СКА ТВ. — Встретил пару знакомых ребят, с кем до этого играл.

Форму оцениваю на не самом высоком уровне, потому что был небольшой перерыв. Последний раз с командой катался месяц назад.

Конечно, есть мысль об Олимпийских играх, но сначала надо показать результат в клубе, потом попасть в сборную.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир