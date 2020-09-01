«Есть мысль об Олимпиаде, но сначала надо показать результат в клубе». Каменев — о переходе в СКА
21:13
Форвард СКА Владислав Каменев поделился эмоциями от перехода в петербургский клуб.
— Только прилетел сегодня, показали мне хоккейный город, раздевалку, тренажерку — все на высшем уровне, — сказал Каменев в интервью СКА ТВ. — Встретил пару знакомых ребят, с кем до этого играл.
Форму оцениваю на не самом высоком уровне, потому что был небольшой перерыв. Последний раз с командой катался месяц назад.
Конечно, есть мысль об Олимпийских играх, но сначала надо показать результат в клубе, потом попасть в сборную.
Разобрать баул, перекинуться парой слов с командой — и на интервью! Рассказ нашего новичка Владислава Каменева о переходе в СКА и ближайших планах. Слушаем! pic.twitter.com/pBJkbzeQ8a— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 1, 2020